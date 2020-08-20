من محب للحياة لمتشدد يقتل الناس.. جوانب متناقضة في حياة 'مهاجم برلين' العراقي

جوانب متناقضة في حياة "مهاجم برلين"، الشاب العراقي "سرمد"، الذي كان يبدو قبل سنوات شخصا عاديا محبا للحياة، قبل يصدم بسيارته متعمدا أشخاصا آخرين على طريق سريع، الثلاثاء، ما تسبب في إصابة ستة أشخاص بجروح.

قبل ساعات من ارتكاب جريمته، نشر "سرمد" صورة له واقفا إلى جوار سيارة "أوبل أسترا"، التي يبدو أنها السيارة التي استخدمت في الهجوم، بحسب تقرير صحيفة "صن" البريطانية.

النيابة الألمانية اعتبرت أنه تصرف بـ"دافع إرهابي"، ورجحت وسائل إعلام أنه "تشدد" في السنوات الأخيرة، فالصورة المنشورة تتناقض مع تفاصيل أخرى تم الكشف عنها بعد الحادث.

المنشورات السابقة للعراقي، المولود في بغداد، على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر شخصا عاديا، أظهر تعاطفا مع ضحايا هجوم باريس، عام 2015.

صحيفة "صن" قالت إنه كان شخصا عاديا يجب ركوب الدراجات النارية، ويخرج مع الأصدقاء للعب البلياردو، وأضافت الصحيفة أن حسابه على أحد مواقع المواعدة، ذكر أنه معجب بعارضة الأزياء الأميركية، كايلي جينر، ويشير إلى شراب الويسكي المفضل له.

وفي عام 2015، غير صوة حسابه الرئيسة لإظهار التعاطف مع ضحايا هجوم باريس، الذي نفذه تنظيم داعش.

لكن مضمون الصور تغير مع مرور الوقت، وبعض المنشورات أخدت منحنى سياسيا متشددا.

Advertisements

وسائل إعلام ألمانية، قالت إن "سرمد" كان معروفا للشرطة بتشدده وبمعاناته من "مشاكل عقلية".

وتشير التحقيقات إلى أنه بعد الهجوم "فرش سجادة على الطريق السريع وبدأ بالصلاة"، وقال شهود إنه كان يصرخ "الله أكبر" خلال خروجه من السيارة.

وذكر بيان الشرطة أن "هناك أيضا مؤشرات على أنه يعاني من مشاكل نفسية".

وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" ذكرت أنه ولد في بغداد، عام 1990، وجاء إلى ألمانيا طلبا للجوء، في عام 2015، لكن طلبه رفض ولم يسمح له بالبقاء في البلاد إلا حتى نهاية العام.

السناتور الألماني، أندرياس غايزل، قال إنه "إذا اختلطت المشاكل الشخصية بالأفكار الدينية، فقد يؤدي ذلك إلى أعمال لا يمكن السيطرة عليها".

ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان المشتبه به على صلة بجماعات متشددة، لكن لا يوجد مؤشرات على ذلك حتى الآن.