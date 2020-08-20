لن تصدقوا... تصنيع شوكولاتة من نفايات الطعام في هذا البلد

ووجد الباحثون طريقة للجمع بين المذاق والفائدة، من خلال إنتاج شوكولاتة الحليب مع قشور الفول السوداني.
من المعروف أنه عند معالجة الفول السوداني، غالبًا ما لا يتم استخدام قشرته الحمراء التي تحتوي على 15% من المركبات الفينولية التي تعد مصدرًا لمضادات الأكسدة.
ووفقا لخبراء، فإن قشور الفول السوداني ليست بقايا الطعام الوحيدة التي يمكنها تحسين الشوكولاتة وإضافة الفائدة لها، وفي موقع "eurekalert".
ويقوم الخبراء الآن بدراسة إمكانية استخراج المركبات الفينولية من القهوة المستخدمة وأوراق الشاي.
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