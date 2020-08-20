وزير الداخلية يصل البصرة

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، الى البصرة. وقال مراسل الخليج 365، ان الغانمي التقى بالقادة الامنيين بحضور المحافظ على خلفية الاغتيالات الاخيرة.



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