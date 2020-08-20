بالصورة: قصي خولي بلوك جديد... لن تعرفوه!

صدم الممثل السوري قصي خولي متابعيه بنشره صورة جديدة له عبر خاصية الـ Story كشف فيها عن لوك جديد.

فقد ظهر قصي خولي في الصورة وبدا في الصورة حليق الرأس تماماً الأمير الذي فاجأ محبي الممثل الشهير. وأثار اللوك الجديد موجة من التعليقات وتفاوتت الآراء بين من أثنوا على هذا الخيار ومن أشاروا إلى أنه لا يناسبه.

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