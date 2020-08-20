العثور على 20 طنا من الأسماك النافقة على شاطئ كوريا

اعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، انها عثرت على 20 طنا من الأسماك النافقة على شواطئها.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية انه "تم العثور على 20 طنا من الأسماك النافقة في شاطئ آن ميون في بلدة تيه آن بإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي".
واضافت انه "يجري انتشالها بواسطة حوالي 60 شخصا من أفراد القوات الخاصة التي تجري تدريبات بالقرب من الشاطئ، وسكان البلدة ".
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