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العثور على 20 طنا من الأسماك النافقة على شاطئ كوريا

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اعلنت كوريا الجنوبية، الخميس، انها عثرت على 20 طنا من الأسماك النافقة على شواطئها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية انه "تم العثور على 20 طنا من الأسماك النافقة في شاطئ آن ميون في بلدة تيه آن بإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي".

 

واضافت انه "يجري انتشالها بواسطة حوالي 60 شخصا من أفراد القوات الخاصة التي تجري تدريبات بالقرب من الشاطئ، وسكان البلدة ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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