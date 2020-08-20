النفط يهبط في ظل مخاطر الطلب وانخفاض أقل من المتوقع في المخزونات

هبطت أسعار النفط، الخميس، إذ حذر منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب إذا استمرت أزمة فيروس كورونا لفترة طويلة، بينما انخفضت مخزونات الخام الأميركية بأقل من المتوقع.
وبحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 45.03 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأميركي 36 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 42.57 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، حتى مع ارتفاع صافي الواردات. لكن الانخفاض البالغ 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 آب يقل عن التوقعات التي أشارت إلى هبوط بواقع 2.7 مليون برميل.
وتراجع الطلب على الوقود 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
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