أمانة بغداد تعلن إصلاح 49 تخسفاً شمالي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن إصلاح 49 تخسفاً شمالي العاصمة منذ بداية العام الحالي.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم "إنجاز صيانة واصلاح 49 تخسفاً ضمن قاطع الأعظمية البلدي شمال العاصمة منذ بداية السنة الحالية ولغاية اليوم".
وأضافت أن "ملاكات الدائرة وبجهد استثنائي وبوقت يعتبر قياسياً تمكنت من إنجاز هذا العدد الكبير من التخسفات لاسيما وأن عمق أغلبها يتجاوز ستة أمتار تحت الأرض وباقطار تصل إلى 600 ملم".
وتابعت أن "الأعمال تمت بظروف استثنائية لما رافقها من حظر للتجوال وارتفاع درجات الحرارة وغيرها من المعوقات التي تم تجاوزها وإنجاز العمل".
وأضافت أن "ملاكات الدائرة وبجهد استثنائي وبوقت يعتبر قياسياً تمكنت من إنجاز هذا العدد الكبير من التخسفات لاسيما وأن عمق أغلبها يتجاوز ستة أمتار تحت الأرض وباقطار تصل إلى 600 ملم".
وتابعت أن "الأعمال تمت بظروف استثنائية لما رافقها من حظر للتجوال وارتفاع درجات الحرارة وغيرها من المعوقات التي تم تجاوزها وإنجاز العمل".
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