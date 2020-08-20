4 أيام مصيرية تنتظر إسرائيل..ماذا سيحدث حتى الإثنين؟

قال وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، إن بلاده أمام أيام حاسمة قد تقودها إلى انتخابات "فظيعة".

وما لم يصادق الكنيست، يوم الإثنين المقبل، على ميزانية إسرائيل فإن البرلمان سيحل نفسه توطئة لانتخابات تجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

انتخابات "فظيعة"

وفي الساعات الأخيرة، تصاعدت الخلافات بين "أزرق أبيض" و"الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان من المقرر أن يصوت الحزبان بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تأجيل تقديم الميزانية لمدة 3 أشهر، لكن الخلافات بينهما برزت من جديد ومعها تبادل الاتهامات.

وكتب جانتس في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر، فجر اليوم الخميس: "نحن أمام أيام حرجة لدولة إسرائيل ، نتنياهو قد يدفع إلى انتخابات فظيعة".

وأضاف: "عندما توصلنا إلى اتفاق مع الليكود ، ذهبنا على الرغم من وابل التحذيرات التي تلقيناها".

وعن الجزئية الأخيرة أوضح بالقول "لقد توصلنا إلى اتفاق أنه في الوقت الحرج، وفي ظل الصدع الرهيب، علينا التزام وطني تجاه الشعب والدولة والمجتمع، وهو الذي سيكفل استقرار إسرائيل وسبل عيش مواطني الدولة".

وكان جانتس يشير إلى اتفاق مايو/آيار الماضي، الذي قاد إلى تشكيل الحكومة الحالية بالشراكة بينه وبين نتنياهو على التناوب في رئاستها.

جانتس يلقي الكرة في ملعب الليكود

وجدد جانتس التأكيد على أنه لم يشارك في الحكومة من أجل التغطية على اتهامات الفساد الموجهة إلى نتنياهو في لائحة اتهام تنظر فيها المحكمة.

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وهنا بيّن قائلا "لم أت لحل المشاكل الشخصية لأي شخص - إن رغبتنا في التسوية تعتمد فقط على احترام الاتفاقية الموقعة واحتياجات دولة إسرائيل".

وألقى زعيم "أزرق أبيض"، بكرة الانتخابات في ملعب نتنياهو وحزب "الليكود".

وتابع: "سنواصل في الأيام القادمة استكشاف الفرص بأمانة ووفقا لمبادئنا وعلى عكس الآخرين، نحن لا نلعب البوكر على حساب المواطنين الإسرائيليين".

في المقابل، لم يستبعد مسؤول كبير في حزب "الليكود" إمكانية التوجه إلى انتخابات مبكرة.

وقال المسؤول في حزب "الليكود" لموقع "تايمز أوف إسرائيل": " منذ البداية لم تكن لدي توقعات كبيرة، لكنني لم أكن أعتقد أنها ستكون على هذا النحو، من المستحيل أن ننجح".

وأضاف متسائلا: "هل سنذهب إلى الانتخابات يوم الإثنين؟ هذه الحكومة لا تعمل. الاستمرار في الوضع الحالي أسوأ من الانتخابات".

ولفت إلى أنهم قدموا "الكثير من الأفكار لحل مشكلة الميزانية، لكن لغاية الآن لم يوافق "أزرق أبيض" على أي منها".

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه إذا لم الكنيست مشروع القانون حتى الإثنين المقبل، سيتم حل البرلمان تلقائيا، "ما يعني إجراء انتخابات عامة بعدها بتسعين يوما".

وفي حال حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات فإنها ستكون الرابعة في غضون عامين بعد السباق الذي جرى خلال أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019 ومارس/آذار المنصرم.