عبدالله بن زايد: الإمارات وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، على العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط بين بلاده وسلطنة عُمان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عُمان الجديد، بدر بن حمد البوسعيدي، هنأه خلاله بنيل الثقة السلطانية.

وتناول الاتصال "سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والأصعدة".

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كما تبادلا وجهات النظر تجاه "مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وعبّر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن ثقته بأن البوسعيدي سيثري مسيرة العمل الدبلوماسي لما يتمتع به من تجربة دبلوماسية متميزة وعلاقات واسعة على المستوى الخليجي والعربي والدولي.

وأشار إلى أن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ستزداد تماسكا وتطورا ورسوخا في ظل رعاية واهتمام من القيادتين الرشيدتين في البلدين، مؤكدا على أن العلاقات الإماراتية العمانية تعد نموذجا للترابط والتعاضد.

والثلاثاء الماضي، أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، شمل تغيير وزير الخارجية يوسف بن علوي، من المنصب الذي يتولاه منذ 23 عاما، وتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بدلا منه.