القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت خدمات الطوارئ أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، الأربعاء، عندما خرج قطار إقليمي عن القضبان بالقرب من ميلانو شمالي إيطاليا.
ووقع الحادث، الذي تعرض له قطار مكون من أربع عربات، في محطة كارنيتي-أوسميتي، على بعد نحو 30 كيلومترا شمال شرق محطة ميلانو المركزية.
وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ لوكالة الأنباء الألمانية, إنه لم يكن على متن القطار سوى ثلاثة أشخاص- سائق القطار والمحصل وراكب واحد - وقد أصيبوا "بكدمات، لا شيء خطير".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كل الركاب في حادث قطار بإيطاليا.. "سائق ومحصل وراكب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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