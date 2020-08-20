محمد بن راشد: الإمارات قامت على مبادئ زايد بنصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قامت على مجموعة من المبادئ التي أرساها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأهم تلك المبادئ نصرة الضعيف، وإغاثة المحتاج، ودعم الشقيق والصديق.



ودوّن عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «دولة الإمارات قامت على مجموعة مبادئ أرساها المؤسس، طيب الله ثراه، أهمها نصرة الضعيف وإغاثة المحتاج ودعم الشقيق والصديق».

وأضاف: «108 مليارات درهم مساعدات الإمارات في 5 سنوات لـ42 دولة حول العالم.. وستستمر الإمارات على مبدئها مهما تبدلت أحوال بعض من دعمتهم».

Advertisements

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي صادف، أمس، «التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام».

وتبذل الدولة قصارى جهودها في تقديم العون ومساعدة الآخرين في أنحاء العالم، لا سيما الظروف الاستثنائية والقاسية التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

ولعبت الدولة ولا تزال دوراً بارزاً في تعزيز الجهود الدولية للتخفيف من حدة تداعيات «كوفيد 19» بعد أن وصلت مساعداتها الطبية لأكثر من 107 دول حول العالم للمساهمة احتـواء الوبـاء.

وبرز العمل الإنساني للإمارات خلال أزمة «كوفيد 19» في العديد من المبادرات منذ بداية الأزمة عبر تسيير رحلات عاجلة لإجلاء رعايا الدول الصديقة واستضافتهم وتكفلت بعلاجهم وعودتهم، فيما أعلنت مجانية علاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس عبر الخلايا الجذعية، كما تكفلت هيئة الهلال الأحمر برعاية أسر المتوفين جراء «كوفيد 19» من جميع الجنسيات بالدولة.