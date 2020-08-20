الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تقترب من 70 ألف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تقترب من 70 ألف حالة.

ونقلت شبكة "ان دي تي في" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 69 ألف و 652 حالة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة مليونين و 836 ألف و 925.

وتم تسجيل 977 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 53 ألف و 866 حالة.

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ويشار إلى أن اليوم هو ثاني يوم على التوالي تسجل فيه الهند أعلى حصيلة وفيات منذ بدء تفشي الفيروس، حيث سجلت أمس 1092 حالة.

ومن المقرر أن تعلن حكومة نيودلهي اليوم عن نتائج المسح الثاني الذي أجرته في العاصمة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر. وكان المسح الأول قد أظهر أن 23 % من سكان دلهي لديهم أجساما مضادة للفيروس.

ويشار إلى أن الهند سجلت ثالث أعلى حالات إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.