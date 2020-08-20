ألمانيا تسجل أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ أواخر أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

سجلت ألمانيا 1707 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ أواخر أبريل.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 228 ألفا و621 إصابة، بحسب معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

كما سجلت البلاد 10 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 9253 حالة.