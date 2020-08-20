المكسيك: تسجيل 5792 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و707 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

سجلت المكسيك 5792 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 537031 حالة.

وبلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن الفيروس 58481 حالة بعد تسجيل 707 وفيات جديدة.

وأكدت الحكومة المكسيكية -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس- بأن العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

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