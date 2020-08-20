الصين: لا إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 7 إصابات وافدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 7 حالات إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84895 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع ثلاث حالات في مقاطعة جيانغشي وحالة واحدة في كل من تيانجين وشنجهاي ومقاطعتي شاندونغ وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2346 حالة غادر منها 2148 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 60 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79745 شخصا، مشيرة إلى أن 16369 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1430 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 352 حالة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4586 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 72 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 486 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 3779 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و457 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.