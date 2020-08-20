الصحة البرازيلية: تسجيل 49298 إصابة جديدة بكورونا و1212 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 49298 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1212 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل حتى الآن إلى 3 ملايين و456652 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب المرض إلى 111 ألفا و100 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

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