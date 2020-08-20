فرنسا تدعو إلى تنفيذ حكم المحكمة الخاصة بلبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 09:17 صباحاً - منذ 30 دقيقة

دعت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إلى تنفيذ حكم المحكمة الخاصة بلبنان بشكل كامل .

ويتجه وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية، جان باتيست لوموان، إلى بيروت الخميس، وقالت مصادر فرنسية رسمية إن الزيارة تعد امتدادا لزيارتيْ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جون إيف لو دريان.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قد دانت الثلاثاء عضوا بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.

ودانت المحكمة سليم عياش، العضو في حزب الله، بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن “الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان”، إلا أنها أوضحت أن “لا أدلة على الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري”.

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وقد توالت ردود الفعل الدولية والعربية على حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكم هو تأكيد على الالتزام الدولي بالعدالة، وأضافت أن الحكم يؤكد أيضا على استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان.

ورحب رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، على تويتر بالحكم، داعيا إلى ضبط وتسليم الشخص المدان للمحكمة، تحقيقاً للعدالة ودعماً لأمن واستقرار لبنان.

بدوره، ذكر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، الثلاثاء، أن إدانة عضو في جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية بالتآمر لقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005 خطوة نحو تحقيق العدالة.

إلى ذلك، أشادت كندا بقرار المحكمة وتحقيقها العدالة واعتبرتها “رسالة لكل من يهدد السلام والأمن، مكررة دعمها للشعب اللبناني.