الكاظمي يمدد زيارته إلى واشنطن بطلب من مسؤولين في الكونغرس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 09:17 صباحاً - منذ 34 دقيقة

من المرجح أن يمدد رئيس الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن بناء على طلباً من مسؤولين في الكونغرس وفق ما كشف مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أن الكاظمي تلقى طلباً من مراكز ومسؤولين أميركيين لتمديد زيارته إلى واشنطن، وأنه وافق على تأجيل موعد العودة التي كانت مقررة مساء العشرين من أغسطس.

كما أضاف أن التمديد كان بطلب من مسؤولين في الكونغرس لرغبة أعضاء وقيادات في الكونغرس بلقاء الكاظمي، فضلاً عن عدد من المراكز الاقتصادية والبحثية والسياسية. وبيّن المصدر أن اللقاءات المستجدة قد تشمل رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي.

هذا ومن المقرر أن يجري الكاظمي مباحثات مع الرئيس، دونالد ترمب، تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة والصحة، وقال البيت الأبيض إنه يتطلع إلى زيارة الكاظمي التي تأتي في وقت حساس وفي ظل تهديدات إقليمية.

Advertisements

كما أعلن البيت الأبيض أن محور هذه الزيارة سيتركز حول الملف الاقتصادي، وملفات الطاقة والاستثمارات.

واستقبل الكاظمي في مقر إقامته بواشنطن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، وبحثا أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على مختلف الصعد والمجالات.

كما جرى التطرق إلى ملف العلاقات الاقتصادية والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار، والتصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وفي السياق نفسه، بحث وزيرا الدفاع الأميركي والعراقي الشراكة الأمنية الثنائية واتفقا على أهمية الاستمرار في بناء القوات العراقية.