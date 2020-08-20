ترامب يهاجم أوباما..”كان رئيساً سيئاً ومروعاً”

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باراك أوباما ودونالد ترامب
وصف مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب ، سلفه الديمقراطي باراك أوباما بأنه كان رئيساً “سيئاً” و”مروعاً”.
تصريحات ترامب جاءت قبل حتى أن يلقي الرئيس السابق باراك أوباما خطابه المنتظر .
وكتب أوباما في خطاب سيلقيه، ليل الأربعاء، في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، نشر منظمو المؤتمر مقتطفات منه، أن خلفه الجمهوري “لم يأخذ أبداً” منصبه على محمل الجد، على حد تعبيره.
واتهم أوباما الرئيس الحالي الساعي للفوز بولاية ثانية في انتخابات 3 نوفمبر المقبل بأنه يفتقر إلى المهارات اللازمة لقيادة أقوى دولة في العالم.
ورداً على هذا التوصيف قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “عندما أسمع هذا الكلام، وأرى الرعب الذي تركه لنا وغباء الاتّفاقات التي أبرمها. انظروا كم كان سيّئاً، وكم كان غير فعّال”.
وتابع “الرئيس أوباما لم يؤد عملاً جيداً. أنا موجود هنا بسبب الرئيس أوباما وجو بايدن”.
وبايدن كان نائبا لأوباما، وقد فاز أمس رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.
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