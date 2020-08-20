آخر تطورت الانقلاب في مالي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 09:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تتوالى الأخبار حول اخر التطورات في مالي بعد الانقلاب الذي قام به عدد من القادة العسكريين والذي أجبر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على تقديم استقالته .

بعد ساعات من الانقلاب الذي وقع في مالي وشد انتباه القارة الأفريقية والعالم، يسود هدوء حذر العاصمة باماكو، حيث يلملم الماليون فوضى ما جرى، ويتابعون تطورات الانقلاب العسكري، الذي استولى على إثره جنود متمردون على السلطة في البلاد.

الانقلابيون أجبروا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أيضا على الاستقالة من منصبه، بعد احتجازه وعدد من وزرائه، في قاعدة كاتي بضواحي العاصمة.

ووجه المتمردون دعوة إلى “المجتمع المدني والحركات الاجتماعية والسياسية للانضمام إلينا لخلق الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات عامة ذات مصداقية وممارسة ديمقراطية من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديدة”، على حد ما ورد في بيان قادة الانقلاب.

دعوة قابلها رجل الدين ذو النفوذ محمود ديكو، وهو الشخصية الرئيسية في الحركة الاحتجاجية للمعارضة في مالي بإعلان اعتزامه اعتزال السياسة، وذلك عقب اجتماعه مع العسكريين الذين أطاحوا رئيس البلاد.

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أما لدى المجتمع الدولي فلم تتأخر ردود الأفعال المستنكرة لمحاولة الانقلاب، بدءا بفرنسا التي نددت بالتمرد العسكري، داعية العسكريين إلى العودة إلى ثكناتهم فورا.

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جانبهما، طالبا المتمردين بالإفراج عن الرئيس والعودة للنظام الدستوري.

وفي أفريقيا شجبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب القارة (إيكواس)، إطاحة العسكرين الانقلابيين بإبراهيم كيتا.

موقف إقليمي ودولي رافض للانقلاب، من المنتظر أن يشهد زخما أوسع، مع عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن.

بينما يخشى المجتمع الدولي ومعه دول الجوار، أن يشهد الوضع في هذا البلد، مزيدا من الانفلات، خصوصا بعد سنوات من فشل المسار السياسي، مما ضاعف معاناة الماليين خاصة في الشمال، الذي أصبح ساحة حرب بين الجيوش المتحالفة وبين فلول من الإرهابيين يقودهم تنظيما داعش والقاعدة.