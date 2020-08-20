كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 09:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا تتجاوز الـ111 ألف حالة بالبرازيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، 49298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1212 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووصل إجمالي الإصابات في البرازيل حتى الآن إلى 3 ملايين و456652 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب المرض إلى 111 ألفا و100 حالة.

وكانت البرازيل، تحتل المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

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وأوضحت الصحة البرازيلية، رصد 709 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الوفيات في البرازيل إلى 107 آلاف و232 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 21,642 مليون إصابة، بينهم أكثر من 769 ألف حالة وفاة، وأكثر من 14,350 مليون حالة شفاء.