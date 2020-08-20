أبرز معارض روسي يدخل المستشفى بحالة حرجة إثر تعرضه للتسمم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقل زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، إلى العناية المركزية في المستشفى بعدما تعرض "لتسمم" كما يبدو، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمه، اليوم الخميس، على تويتر.

وقالت المتحدثة كيرا يارميش إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".