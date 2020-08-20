رام الله: أنباء عن استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الخميس، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت عند منتصف الليل بين شبان وجنود الاحتلال عند قرية دير أبو مشعل قرب رام الله، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس.

وأصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل، واعتقل جنود الاحتلال أحد الشبان الجرحى ورفضوا تسليمة إلى الهلال الأحمر.

ولم يعلق جيش الاحتلال على الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية والمتعلقة بمقتل شاب بنيران الجنود خلال مواجهات قرب رام الله، حيث أصدر بيانا قال فيه إن "قواته أحبطت عملية عندما رصدت خلية، بالقرب من قرية دير أبو مشعل وبحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة وإطارات مطاطية كانت تنوي إشعالها بهدف المساس بمركبات مدنية كانت تمر على طريق مجاور".

وأضاف المتحدث العسكري في البيان "خلال الحادث أطلقت القوات النار نحو الشبان ورصدت إصابة الخلية".

إلى ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل، إحداها نقلت إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة ووصفت حالتها بالمستقرة، والثانية نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت حالتها بالطفيفة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الثالث، دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.