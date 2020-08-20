مصرع شخص غرقا في طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص (50 عاما) مصرعه غرقا في نهر الأردن قرب القرية الزراعية دغانيا، صباح اليوم الخميس. وأقر طاقم اطبي وصل إلى المكان وفاة الغريق. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث الغرق. هذا، وللحد من حوادث الغرق، ينبغي للمستجمين الالتزام بالتعليمات للحد من حالات الغرق في موسم السباحة، إذ إن ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين. وتمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل. ويجب الاستماع إلى تعليمات المنقذ في شاطئ البحر أو بركة السباحة.

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