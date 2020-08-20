شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا.. إصابات كورونا تتجاوز نصف مليون والوفيات تقترب من 16 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة إن مجمل الإصابات المؤكدة بالفيروس في الدولة بلغ 502178، بينما وصلت الوفيات إلى 15979. وبلغ عدد الحالات النشطة 158893
وتفرض كولومبيا إجراءات عزل عام في جميع أنحائها منذ أواخر مارس، على الرغم من أن معظم الشركات تعاود فتح أبوابها تدريجيا أو يُسمح لها بالعمل عن طريق خدمة التوصيل.
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