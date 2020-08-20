شكرا لقرائتكم خبر عن شبه جزيرة مكسيكية في حالة تأهب قصوة تحسبا للإعصار "جينيفيف" والان نبدء بالتفاصيل

وضعت السلطات المكسيكية، شبه جزيرة "باخا كاليفورنيا" في حالة تأهب قصوى الأربعاء تحسبا للإعصار "جينيفيف"، المتوقع أن يمر قرب الساحل، متسببا في هطول أمطار غزيرة وأمواج يصل ارتفاعها إلى ثمانية أمتار في المحيط الهادئ.

وتسبب الإعصار في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 185 كيلومترا في الساعة، لكنه فقد قوته ويصنف حاليا كإعصار من الفئة الأولى برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

ويتحرك الإعصار بسرعة 170 كيلومترا جنوب المنتجع السياحي "كابو سان لوكاس". وذكر مركز الأعاصير الأمريكي أنه من المتوقع أن يتحرك مركز الإعصار باتجاه جنوب غرب الجزء الجنوبي من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا ليل الأربعاء واليوم الخميس، ويمضي غدا الجمعة.

ودعا كارلوس ميندوزا ديفيس، حاكم باخا كاليفورنيا ساوث، السكان إلى الاستعداد للأمطار والرياح.