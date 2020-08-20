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14 مفقودا جراء تصادم سفينتين قرب ميناء شنغهاي الصيني

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فُقد 14 شخصا جراء تصادم سفينتين في نهر يانجستي بالقرب من ميناء شنغهاي، حسبما أفادت إدارة السلامة البحرية بالمدينة.

وذكرت الإدارة أن التصادم وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بين ناقلة وقود تحمل نحو ثلاثة آلاف طن من النفط وبارجة كانت تنقل حصى، غرقت في وقت لاحق.

وتم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم من جانب سفن أرسلها مركز البحث والإنقاذ البحري في شنغهاي، لكن لا يزال 14 شخصا مفقودين.

ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة.

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