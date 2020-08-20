مدير عام الدفاع المدني يصل إلى النجف

وصل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الخميس، إلى محافظة النجف، لتنفيذ "حملة كبرى" لتعفير المدينة القديمة حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب "ع".
وقال مصدر أمني بالنجف في حديث لـ الخليج 365، إن "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان والوفد المرافق له وصلوا صباح اليوم، إلى محافظة النجف الأشرف".
وأضاف المصدر أن "ذلك جاء للقيام بحملة تعفير كبرى للمدينة القديمة حيث مرقد الإمام علي (عليه السلام) والتي ستشهد إقامة أغلب الطقوس الحسينية مثل المواكب والمسيرات الحسينية".
وكان مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أعلن أمس الأربعاء، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر محرم.
وأضاف المصدر أن "ذلك جاء للقيام بحملة تعفير كبرى للمدينة القديمة حيث مرقد الإمام علي (عليه السلام) والتي ستشهد إقامة أغلب الطقوس الحسينية مثل المواكب والمسيرات الحسينية".
وكان مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، أعلن أمس الأربعاء، أن يوم غد الجمعة هو غرة شهر محرم.
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