الصحة: جميع اللقاحات الخاصة بكورونا التي اعلنت عنها ببعض الدول مازالت تحت التجربة

اكدت وزارة الصحة، الخميس، ان جميع اللقاحات الخاصة بكورونا التي اعلنت عنها في بعض الدول مازالت تحت التجربة، فيما اشارت الى انه لا توجد مشكلة بالعلاجات الخاصة بالفايروس.

وقال وزير الصحة حسن التميمي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "العراق سيكون البلد الاول الذي سيحصل على اللقاح في حال اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الاخرى، واثبات نجاحه في الدول التي أعلنت عن تطوير اللقاح", مشيرا الى ان "التنسيق قائم مع وزارة الخارجية العراقية للتواصل مع الدول المنتجة للقاح، وهنالك تواصل مستمر، وحين اقرار اللقاح فإن العراق داخل ضمن مجموعة الدول التي تطور تلك اللقاحات".

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واضاف ان "جميع اللقاحات التي اعلن عنها في بعض الدول مازالت تحت التجربة ولم تحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية, والوزارة متواصلة مع جميع الدول المنتجة للقاح وهنالك خبراء ومتخصصون في وزارة الصحة يقيمون نجاح وتأثير تلك اللقاحات وبتواصل مستمر مع منظمات العالمية وكذلك تواصل مع منظمة الصحة العالمية".

وفي ما يتعلق بالادوية والعلاجات، أكد التميمي، ان "الوزارة وفرت جميع العلاجات ضمن البرتوكولات العالمية وهي متوفرة ومتاحة للمرضى المصابين بالفايروس"، لافتا الى انه "لاتوجد هنالك مشكلة بتلك العلاجات".