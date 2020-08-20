تاس نقلا عن اللجنة الانتخابية: تنصيب رئيس روسيا البيضاء خلال شهرين

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن اللجنة الانتخابية المركزية في روسيا البيضاء القول يوم الأربعاء إن الزعيم المخضرم ألكسندر لوكاشينكو سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة خلال الشهرين المقبلين ولكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.
ويواجه لوكاشينكو موجة من الغضب الشعبي العارم بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أغسطس آب. ويطالب معارضوه بإبعاده وإجراء انتخابات جديدة.
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