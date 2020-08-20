انت الان تتابع تاس نقلا عن اللجنة الانتخابية: تنصيب رئيس روسيا البيضاء خلال شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو

نقلت وكالة تاس للأنباء عن اللجنة الانتخابية المركزية في روسيا البيضاء القول يوم الأربعاء إن الزعيم المخضرم ألكسندر لوكاشينكو سيؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة جديدة خلال الشهرين المقبلين ولكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

ويواجه لوكاشينكو موجة من الغضب الشعبي العارم بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي أجريت في التاسع من أغسطس آب. ويطالب معارضوه بإبعاده وإجراء انتخابات جديدة.