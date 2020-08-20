أبرز معارض لنظام بوتين يصاب بـ"تسمم" بعد تناوله الشاي

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موسكو: أدخل أليكسي نافالني وهو من أبرز الوجوه المعارضة لنظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى في موسكو بعدما تعرض "لتسمم" بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمه الخميس على تويتر.

وقالت المتحدثة كيرا يارميش إن نافالني كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين شعر بتوقعك ما استدعى هبوط الطائرة التي تقله اضطرارياً بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجىء مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

وأضافت يارميش في تغريدة: "هو فاقد للوعي"، لافتة: "نحن الأن في سيارة إسعاف في طريقنا الى المستشفى".

وأعلنت يارميش لاحقا إن "نافالني في وحدة العناية المركزة". أضافت "نفترض أن أليكسي قد تسمم بشيء ممزوج بالشاي، فهذا هو الشيء الوحيد الذي شربه هذا الصباح". أضافت "يقول الأطباء إن جسمه امتص السم بسرعة أكبر لأنه ممزوج بسائل ساخن". وأضافت "أليكسي الآن فاقد الوعي".

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ويعد نافالني أبرز الوجوه المعارضة لنظام بوتين، وقضى 30 يوما في السجن بتهمة تنظيم تظاهرة.