شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مقترحات برلمانية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى، وكيف ألقت جائحة كورونا بظلالها على هذا القطاع الحيوى، وضرورة أن تكون هناك خطط ورؤى استراتيجية بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية لضمان تحقيق الأمن الغذائى، وأن تكون هناك ترجمة على أرض الواقع للاهتمام بقطاع الزراعة الذى يعد من أبرز وأهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد القومى للدولة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة وضع عدد من المحاور التى تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، تبدأ من خلال التوسع فى زراعة هذه المحاصيل، على أن يتم زيادة المساحة المزروعة قمحا الذى يأتى على رأس المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في استنباط أصناف جديدة من القمح أكثر مقاومة للظروف الجوية، وتطبيق زراعة آلات التسطير، والزراعة على الـمصاطب، وتطوير المطاحن لتقليل الفاقد.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تدشين حملات توعية للمواطنين حول ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، والاعتماد على الطرق الحديثة فى الرى، لتوفير مقننات مائية للاستفادة منها فى الأراضى المستصلحة حديثا، بالتزامن مع استنباط سلالات بذور جديدة تعطي ضعف الإنتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة للمياه.