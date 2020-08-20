شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لـ4 وزراء بسبب عدم تشغيل مراكز الشباب بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزراء الشباب والرياضة، التنمية المحلية، وزير الإسكان، وزير الكهرباء بشأن عدم تشغيل مراكز الشباب التي تم إنشاؤها بمحافظة المنيا، والتي تكلفت عشرات الملايين وتعد طفرة حقيقية تقدمها الدولة وجهد يستحق الإشادة والتقدير، إلا أنه حتى الآن لم يتم تشغيل هذه المراكز والاستفادة منها لعدم توصيل المرافق لها نتيجة التراخي من قبل المسئولين في إنهاء الإجراءات وعمل المقايسات، مما يعد تعطيل وإهدار للمال العام يستوجب المحاسبة والمساءلة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتوصيل المرافق وتشغيل تلك المنشآت التقديم الخدمة المرجوة منها ولتحقيق الهدف من إنشائها.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا أن مراكز الشباب تكلفت ملايين الجنيهات ولم يتم الاستفادة منها، وهذا نتيجة عدم التنسيق وتضافر الجهود بين الوزارات المعنية بهذا الأمر، مما يستوجب ضرورة ان يكون هناك تنسيق مسبق بين كافة الوزارات من أجل الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة على وجه السرعة لعدم إهدار المال العام.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إلى أن الرياضة تمثل استثمارا كبيرا ولكن نتيجة عدم الاهتمام بها بالشكل المطلوب لم يتم تعظيم الاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير فى مواجهة الأفكار المتطرف من خلال توفير مكان آمن للشباب يمارسون من خلال الرياضة وعدم تركهم عرضة لهذه الأفكار.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً، 203 من هذه اللائحة.