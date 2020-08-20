كامالا هاريس تقبل رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قبلت كامالا هاريس، رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لها لتولي منصب نائب الرئيس. وقالت هاريس : "أقبل ترشيحكم لـ (منصب) نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"، لتصبح بذلك أول امرأة صاحبة بشرة سمراء تترشح عن الحزب لهذا المنصب. وأضافت: "علمتني أمي أن خدمة الآخرين تعطي للحياة هدفا ومعنى"، مشيرة إلى أن والدتها مهاجرة من الهند "وربما لم تتخيل مطلقا أن أقف أمامكم هنا".

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