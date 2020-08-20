اليوم.. رئيس الأوبرا يفتتح معرضي "إيف" و"مصر تتحدى الأزمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - يفتتح الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، اليوم الخميس، معرضين للفن التشكيلي، الأول في السابعة بعنوان "إيف" للفنان وليد جاهين بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية يدور حول إيف "حواء".
وحول المعرض يقول جاهين: إن إيف استطاعت أن تستحوذ على مخيلتي وفرضت بهيئتها النسب والمساحات وأخضعت بملمسها قيم أجد منها خصوصية جديدة.
يذكر أن الفنان وليد جاهين دكتور بكلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، شارك في العديد من المعارض الجماعية والخاصة منذ عام ١٩٩٥ وحصل على الكثير من الجوائز وله مقتنيات فنية في مصر، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والإمارات، وإنجلترا، وتونس وبولندا.
كما يفتتح رئيس الأوبرا في السابعة والنصف مساء بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية معرض بعنوان "مصر تتحدى الأزمات"، ويعد المعرض السنوي السابع للجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية بمشاركة أكثر من 35 فنانا وفنانة حيث يعرضون حوالي 60 لوحة من التصوير الضوئي، والرسم الزيتي، والجرافيك، والنحت، والخزف، والطبع على المنسوجات والتي تعبر عن الأزمات والكوارث التي واجهت مصر وأظهرت معدن الشعب الأصيل في مواجهتها.
ويستمر المعرضان حتى الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري.
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