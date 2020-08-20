حدث ليلاً| أبرز ضوابط عودة صلاة الجمعة بالمساجد وتراجع الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تراجع الإصابات وزيادة الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة.

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وزيرة الصحة: نقل "طفل العجانة" بالإسعاف الطائر إلى مستشفى زايد التخصصي

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقل الطفل محمد مصطفى المعروف بـ"طفل العجانة"، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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نادر سعد: ارتداء الكمامة وعدم فتح دورات المياه أبرز ضوابط عودة صلاة الجمعة بالمساجد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أحد أهم مخرجات اجتماع اليوم في لجنة الأزمات، هو قرار عودة صلاة الجمعة بالمساجد يوم 28 أغسطس القادم.

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القليوبية تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الإربعاء، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر الخيرية، وبنها، وكفر شكر.

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وزير الأوقاف: لا توجد مخالفة شرعية في تحديد خطبة الجمعة في 10 دقائق

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى اعتبارا من 28 أغسطس الجاري يرتبط بمجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية من بينها مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتحديد زمن الخطبة بألا تزيد عن 10 دقائق فقط.

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بالصور.. حريق هائل بمصنع أجهزة منزلية بالعاشر من رمضان

نشب حريق هائل بمصنع أجهزة منزلية بالمجاورة 36 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بالشرقية.

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بعد إقالة متحدث الخارجية السودانية.. إسرائيل تؤكد وجود اتصالات مع الخرطوم

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، النقاب عن وجود اتصالات بين بلاده والسودان، وذلك بعد إقالة المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، بسبب حديثه إلى وسائل الإعلام الدولية بشأن جهود للتطبيع بين البلدين.

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المسماري: الوفاق سلمت تركيا 3 موانئ.. وجاهزون لمعركة الإنقاذ

شدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على رفض الجيش للدعوات التي تدعوا إلى جعل مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح، موضحًا أنها مدينة آمنة وغير خاضعة لسيطرة الميليشيات.

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بعد تمسكها بالمبادرة العربية.. ترامب يتوقع تطبيعا بين السعودية وإسرائيل قريبا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، أن تلحق السعودية بالإمارات وتوقع اتفاقًا للتطبيع مع إسرائيل، يتبعها دولاً أخرى لم يذكرها.

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الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقعًا للفصائل الفلسطينية في غزة

استهدفت مدفعية جيش الاحتلا الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مواقع عسكرية للفصائل الفلسطينية شرق قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

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