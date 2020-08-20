واشنطن تلوح بعقوبات جديدة على روسيا والصين بسبب إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 أغسطس 2020 07:17 صباحاً - منذ 18 دقيقة

وجهت واشنطن تحذير شديد اللهجة لكل من روسيا والصين ، حال تجاهل العقوبات الأمريكية على إيران .

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، روسيا والصين من تجاهل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي وجهه الرئيس دونالد ترامب بتفعيلها في مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، الخميس.

وسوف يلتقي بومبيو مع سفير إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، وهو رئيس المجلس، في أغسطس، لتقديم شكوى من عدم امتثال إيران للاتفاق النووي الموقع في عام 2015، برغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018.

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ويهدف الاتفاق النووي بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية في مقابل رفع عقوبات عنها.

وعقب إطلاق ما تصفه الولايات المتحدة بحملة أقصى الضغوط التي تتضمن فرض عقوبات أحادية في محاولة لحمل إيران على التفاوض على اتفاق جديد، تجاوزت إيران حدودا رئيسية بالاتفاق بما يشمل الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المخصب.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستستهدف روسيا والصين بعقوبات إذا رفضتا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قال بومبيو لقناة فوكس نيوز التلفزيونية يوم الأربعاء “بلا شك”، بحسب ما أوردت “رويترز”.

وأضاف “لقد قمنا بذلك بالفعل، حيثما وجدنا أي دولة تنتهك…العقوبات الأميركية الحالية، حملنا كل دولة المسؤولية عن ذلك. سنفعل نفس الشيء فيما يتعلق بعقوبات مجلس الأمن الأوسع نطاقا أيضا”.