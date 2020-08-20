شكرا لقرائتكم خبر عن 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 1770 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 228621.

و أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9253 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة​​​، مشيرة إلى شفاء أكثر من 204 ألف حالة.