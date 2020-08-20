هيلاري كلينتون: الديمقراطيون قد يخسرون أمام ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن الديمقراطيين قد يخسرون أمام الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين ثان ، حتى مع وجود المزيد من الأصوات، مؤكدة أن الحزب بحاجة إلى تحقيق فوز "ساحق" في تلك الانتخابات.



وأضافت كلينتون لدى إعلانها عن تأييد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس: "لا تنسوا أن جو وكامالا يستطيعان الفوز بثلاثة ملايين صوت إضافي ويمكن أن يخسرا.. خذوا ذلك مني".

وكان هذا التعليق بمثابة إشارة إلى مصير كلينتون في حملة 2016 عندما حصلت على أصوات أكثر من ترامب على المستوى الوطني، لكنها فشلت في الفوز في عدد كاف من الولايات لتصل إلى البيت الأبيض.

وبخوض جو بايدن انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع إقامتها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقب مرشحاً عن الديمقراطيين في مقابل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

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واختار بايدن، هاريس لتولي منصب نائبته في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني التي سيواجه فيها الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وبعدما كان على وشك إنهاء مسيرته المهنية الطويلة، أصبح جو بايدن أخيرا مرشح الحزب الديموقراطي للرئاسة، الذي يراهن على قدرته على كسب تأييد الأمريكيين وتخليصهم من "فوضى" دونالد ترامب

وإذا كان ترامب قد حمل معه الصخب والتهور إلى البيت الأبيض حيث حطّم كل شيء من تقاليد ومعاهدات دولية، فإن بايدن يقدم تطمينات إذ يعتبر نفسه شخصية موحّدة بجذور عمالية ويقيم علاقات شخصية مع الناخبين.

ويبلغ ترامب من العمر 74 عاما بينما سيدخل بايدن عامه الـ78 بعد وقت قصير من انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، ليكون بذلك الرئيس الأكبر سنا على الإطلاق الذي يتولى السلطة في الولايات المتحدة، إذا فاز بالانتخابات.