تنفيذا لوصية أمها.. هاريس تترشح رسميا لمنصب نائب الرئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبلت كامالا هاريس، رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لها لتولي منصب نائب الرئيس الأمريكي حال فوز جو بايدن بالرئاسة.



وقالت هاريس : "أقبل ترشيحكم لـ (منصب) نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية"، لتصبح بذلك أول امرأة صاحبة بشرة سمراء تترشح عن الحزب لهذا المنصب.

وأضافت: "علمتني أمي أن خدمة الآخرين تعطي للحياة هدفا ومعنى"، مشيرة إلى أن والدتها مهاجرة من الهند "وربما لم تتخيل مطلقا أن أقف أمامكم هنا".

إعادة بناء أمريكا.. مشروع بايدن وهاريس لإسقاط ترامب

واختار بايدن قبل ثمانية أيام هاريس المتحدّرة من أب جامايكي وأم هندية لتخوض وإياه السباق الرئاسي.

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وتأمل هاريس التي تجسّد بالنسبة إلى كثيرين الحلم الأمريكي أن تتمكّن من جمع أصوات ناخبي الأقليّات الإثنية الذين فشلت المرشّحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون قبل 4 سنوات في استمالتهم.

كان ترامب صرح سابقا في البيت الأبيض بأنه في العام 2018، وخلال جلسة مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين القاضي بريت كافانو عضواً في المحكمة العليا، كانت هاريس "الأكثر لؤماً وفظاعة وازدراءً من بين أعضاء مجلس الشيوخ".

وأشار ترامب أيضاً إلى أن هاريس لم تُثر إعجابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي فاز فيها بايدن، وقال الرئيس الجمهوري إنّه متفاجئ لهذا الاختيار لأنّ "أداءها كان ضعيفاً".