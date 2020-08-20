ماكرون عن "أردوغان": عامل مزعزع لاستقرار أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان ينتهج "سياسة توسعية ولا تتفق والمصالح الأوروبية" وتشكل "عاملاً مزعزعاً لاستقرار" أوروبا.



وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه مجلة "باري ماتش": إنّه "يجب على أوروبا أن تتصدّى لهذه الأمور وجهاً لوجه وأن تتحمّل مسؤوليتها. أنا لست مع التصعيد. لكن، بالتوازي، أنا لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة. لقد أرسلنا إشارة مفادها أنّ التضامن الأوروبي ذو معنى".

ونشرت المقابلة قبيل ساعات من اللقاء المرتقب بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستحل ضيفة عليه في حصن بريجانسون، مقرّ الرئاسة الصيفي في جنوب شرق فرنسا.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، في وقت تتصرف فيه أنقرة كقوة إقليمية في شرق البحر المتوسط.

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والأربعاء تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم الرضوخ لـ"قراصنة" ومواصلة التنقيب عن مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق المتوسّط.

وإذ شدّد ماكرون في المقابلة على أنّ "فرنسا هي قوّة متوسطية"، دافع عن "العلاقة الواضحة" التي تجمعه بنظيره التركي.

وقال: "أنا من القادة الأوروبيين القلائل الذين استقبلوا أردوغان في السنوات الأخيرة، في باريس، في يناير كانون الثاني 2018. لقد انتقدني كثيرون على ذلك. هو بلا شك أحد القادة الذين قضيت معهم معظم الوقت في الحديث. لقد ذهبت شخصياً لرؤيته مرة أخرى في سبتمبر/أيلول 20122 في اسطنبول.، وأخذت مبادرة لعقد قمة مشتركة بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع تركيا، في لندن، في كانون الأول/ديسمبر 2019 ".

وكانت تركيا اتّهمت فرنسا الأسبوع الماضي بالتصرف مثل "بلطجي" في شرق المتوسط، ووجّهت تحذيراً شديد اللهجة لليونان، وذلك غداة نشر باريس طائرتين عسكريتين وسفينتين حربيتين في شرق المتوسط دعماً لأثينا.