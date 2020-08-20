شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى بسبب تراكم القمامة بعمارات الأوقاف بمدينة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن معاناة قاطني عمارات هيئة الأوقاف المصرية الكائنة بمنطقة العجيزى أول طنطا بمحافظة الغربية، من طفح دائم لمياه الصرف الصحي معظمها من الشبكة الداخلية والخارجية المتعلقة بطرد مياه الصرف الصحي، وذلك فى الأراضي الفضاء المتروكة بين العمارات، وتحول هذه المناطق لمستنقعات احتوت على ارتفاع النباتات والحشائش الخضراء وجلب الحشرات ومصدر تلوث للبيئة، خاصة بعد قيام السكان بتغطيتها بمخلفات المباني.

وأوضح عضو مجلس النواب أن عدد هذه العمارات حوالى 36 تضم ما يقرب من 1300 وحدة سكنية، تعانى من ظاهرة انتشار القمامة ومخلفات المباني بصورة مستمرة بين العمارات السكنية، وعدم وجود الإنارة العامة والخدمات الأخرى المتعلقة بالحماية المدنية، لافتا إلى مخاطبة المحافظة بهذا الأمر، وما زالت هذه الظاهرة موجودة حتى الآن.

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وتساءل عضو مجلس النواب عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة حماية للمواطنين من التلوث وتنفيذ الأحكام المادة 78 من دستور مصر المعمول بأحكامه اعتبارا من 18 يناير 2014 (تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية).

ووفقا لنص المادة 198 من اللائحة الداخلية من مجلس النواب، لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.