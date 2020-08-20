شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة وقيادات الوفد يزورون أضرحة الزعماء سعد والنحاس وسراج الدين.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، يوم الأحد المقبل 23 أغسطس، بذكرى الزعماء سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. ويقوم رئيس الوفد وقيادات الهيئة العليا ورؤساء لجان الوفد بالمحافظات وأعضاء اللجان المركزية والشباب والمرأة بزيارة أضرحة الزعماء الثلاثة وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، وتبدأ وقائع الاحتفال بزيارة ضريح سعد زغلول بوسط القاهرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويعقبها زيارة ضريح النحاس وسراج الدين في مقابر البساتين.

وذكر الحزب أنه من المقرر التحرك من مقر الحزب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا لبدء الاحتفال السنوي الذي يوافق 23 أغسطس ذكرى رحيل سعد زغلول عام 1927، ورحيل مصطفى النحاس عام 1965، في حين يوافق رحيل فؤاد سراج الدين يوم 9 أغسطس عام 2000.