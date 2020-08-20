ترامب يفعل "سناباك" لإعادة جميع العقوبات على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتّحدة ستفعل في مجلس الأمن الدولي آلية "سناباك"، من أجل إعادة فرض كلّ العقوبات الأممية على إيران.
وقال ترامب: "اليوم طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرضكلّ العقوبات الأممية عملياً على إيران والمعلّقة حتى اليوم".
وتتيح آلية "سنابّاك" إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران، إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع طهران في2015 بسبب انتهاك طهران للتعهّدات، المنصوص عليها في الاتفاق.
وأكد ترامب في مؤتمر صحفي أن إيران "لن تحصل أبدا على سلاح نووي"، مشيرا إلى مخالفة طهران للاتفاق النووي.
من جهة أخرى قال بومبيو إن واشنطن ستحمل الصين وروسيا المسؤولية، إذا حاولتا منع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
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