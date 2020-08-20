«عجز 14 مليار دينار بالميزانية»..وزير المالية الكويتي يصدم البرلمان: لا نستطيع دفع الرواتب بعد أكتوبر

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تواجه حاليا صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني منها المالية العامة.

وأضاف "الشيتان" خلال مداخلة له في جلسة لمجلس الأمة الكويتي، إن "قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى 14 مليار دينار (نحو 45.78 مليار دولار)".

وأكد وزير المالية الكويتي أن "السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل ولا تزال أسعار النفط منخفضة".