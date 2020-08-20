حروق بأماكن حساسة.. والد طفلة كفر الشيخ يروي لحظات رؤيتها بعد تعذيبها من ضابط مفصول - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حزن وصدمة تسيطران على أسرة الطفلة أمنية إبراهيم حامد، (9 سنوات)، ضحية التعذيب على يد ضابط الشرطة المفصول وزوجته، أثناء عملها في منزلهما بمحافظة الجيزة.

وللوقوف على أبعاد الجريمة، انتقل "الخليج 365" إلى المنزل الذي يُقيم فيه والد الطفلة بمنطقة القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، رفقة محامي الأسرة عاصم عامر، والتقينا بالأب وشقيقته الحاجة فتحية، في حضور الأسرة وبعض الجيران، الذين عبروا عن تضامنهم وحزنهم على ما حدث للطفلة.

"حسبي الله ونعم الوكيل مش عايز غير حق بنتي".. كانت كلمات إبراهيم فتحي حامد، والد الطفلة التي استقبلنا بها، ثم بدأ في رصد مأساتها.

قال الأب في البداية، أنه فوجئ بضابط الشرطة المفصول، يحضر إلى منزله ومعه ابنته وبها آثار تشوهات على وجهها، وحروق في أنحاء متفرقة من جسدها وأماكن حساسة، بالإضافة إلى قص شعر رأسها، وقطع أطراف بسيطة في أذنيها بآلة حادة.

"اتصدمت لما شوفت بنتي كده"، مشيرًا إلى أن الضابط المفصول قال له:"بنتك الزيت المغلي وقع عليها"، ثم دخل الأب في حالة بكاء عندما تذكر ما دار بينهما.

ويستكمل الأب حديثة لمصراوي، وهو يبكي: "والله ما تعرفوا إيه اللي جرالي لما شوفت بنتي بالطريقة دي ربنا ما يكتبها على حد من اللي حصل لي.. ومفيش أي حل تاني غير إني لجأت للمحامي، وهو اللي دلني أعمل إيه وخلانا نتصل بالنجدة والشرطة.. بصراحة عملوا الواجب وزيادة لحد ما قبضوا على الضابط المفصول".

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تتفق معه في الحديث شقيقته فتحية، ربة منزل، التي أوضحت أنها تعرضت لصدمة عند رؤيتها الطفلة أمنية إبنة شقيقها، ووصل الأمر إلى عدم استطاعتها التعرف عليها، إثر مشاهدتها بالوضع المأساوي الذي رأتها فيه، ونفس الأمر لأبنائها الذين أصابتهم صدمة كبيرة جراء ماحدث للطفلة بتعذيبها بوحشية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغا من المدعو "إبراهيم.ف.ع"، 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو "كمال الدين.م.خ"، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيبهما إبنته "أمنية"، 9 سنوات.

وتبين من أقوال والد الطفلة صاحب البلاغ أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له إبنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، وترك له طفلته وغادر مركز سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي، في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفر الشيخ العام استقبال الطفلة لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70 %، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

القي القبض على الضابط المفصول، واقتياده إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، بينما فرت زوجته مغربية الجنسية هربًا وبمواجهته باتهام والد الطفلة له أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات، لسؤاله في الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقمك 6697 لسنة 2020 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة، والتي لم يصدر قرارًا بشأنها لغاية الآن.