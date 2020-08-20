محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان: نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة اللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لمتابعة مدى التزام المحلات بمواعيد الغلق المقررة.

وقد تمكنت الحملة التي قادها عبد الحي سيد نائب رئيس المدينة، من غلق وتشميع مقهى، ومعرض سيارات وصالون حلاقة،

كما تمكنت الحملة من رفع وإزالة 93 حالة إشغال، و جرى التحفظ على المضبوطات، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غلق وتشميع مقهى وصالون حلاقة لمخالفة مواعيد الغلق في بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.