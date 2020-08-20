مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين بحادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين، في تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بـ"لودر" بالطريق الصحراوي الشرقي، ببني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص ولودر بالطريق الصحراوي الشرقي أمام كافتيريا السوهاجي اتجاه القاهرة، مما أسفر عن مصرع عبد العليم شحاته تمام" 85 عاما، بدون عمل، وإبراهيم حسانين عبد العليم، 56 عاما، كاتب بالوحدة الصحية، يقيمان محافظة قنا، وإصابة متولى جاد، 45 عاما، عامل، مقيم قنا، مصابًا بجروح بالرأس، ومحمد عيد محمد، 17 عاما، مقيم قنا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق، وقاسم منصور صديق، 57 عاما، مقيم المنيا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الايسر، ووحيد محمد عطية، 35 عاما، مقيم قنا، مصابًا بفقدان للوعي "غيبوبة"،

كما أصيب محمد عطا شحات، 28 عاما، مقيم المنيا، مصابًا بإشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات، وأسامه محمد كمال، 18 عاما، مقيم قنا، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيمن، وباسم على ابراهيم، 20 عاما، مقيم المنيا، مصابًا بجروح وسحجات، واحمد عثمان على ابراهيم، مصابًا بفقدان للوعي "غيبوبة" ، ومحمد الضاحى محمد بغدادي، مصابًا بإشتباه كسر بالذراع الأيسر.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.