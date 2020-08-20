كتب هاني نصر العربي في الخميس 20 أغسطس 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: سنفرض عقوبات دولية على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده سوف تفرض عقوبات دولية على إيران بموجب آلية "سناباك".

وقال "ترامب"، في مؤتمر صحفي، بثته "سكاي نيوز عربية": أبلغت وزير الخارجية بومبيو لإبلاغ الأمم المتحدة بأن واشنطن ستفرض العقوبات على إيران بمقتضى آلية "سناباك".

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على قطاعي المعادن والبناء في إيران.

وأشارت الوزارة الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إلى أن العقوبات تشمل 22 مادة ترتبط ببرامج إيران النووية أو العسكرية.

وأوضحت، أن برامج إيران النووية والعسكرية تهديد خطير للسلم الدولي، لافتة إلى أن شركة الإنشاءات التابعة للحرس الثوري متورطة في بناء موقع فوردو.