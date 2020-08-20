أكد وانغ يي، عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني، أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع المغرب باستمرار، والمساهمة في دعم دول شمال إفريقيا في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال وانغ، وفق ما كشفه موقع “شينوا نيت”، إن الصين تقدر المغرب كثيرا وتعتزم زيادة التعاون الاستراتيجي وتقوية الدعم والتفاهم بين البلدين، وتابع قائلا “الصين ستواصل تقديم المساعدة للمغرب لمكافحة “كوفيد 19″ كما ستواصل دعم حقوقه المشروعة على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
واستطرد قائلا “بمجرد تطوير لقاح فيروس “كورونا” الصيني واستخدامه سيكون منفعة عامة عالمية وستكون الدول الإفريقية من بين أول المستفيدين”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: سنواصل دعم المغرب لمواجهة “كورونا” والدول الإفريقية ستكون من بين المستفيدين الأوائل من اللقاح الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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